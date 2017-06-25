Найден «дом инопланетян»: Ученые обнаружили экзопланету с гуманоидами

Исследователи из американского космического агентства NASA заявили, что нашли неизвестную ранее экзопланету. По предварительным данным, на ней могут проживать настоящие гуманоиды.

Ученые NASA сообщили, что недалеко от самой Земли могут проживать гуманоиды, которые часто прилетают на Землю на своих НЛО. По меркам ученых, планета расположена относительно недалеко, всего в 11 световых годах. Об этом передает новостной портал «ВладТайм».

Более того, сейчас исследователи изучают поверхность неназванной планеты, чтобы понять, если на ней вода. На данный момент ученые открыли уже 3,5 тысяч экзопланет, однако нигде пришельцев не обнаружили.