Ученые нашли быстрый способ избавиться от лишнего веса без физических нагрузок

Известно, что после новогодних праздников многие задаются вопросом о том, как побыстрее сбросить лишний вес, появившийся после употребления праздничных блюд. Так, ученые из Сингапура разработали новый способ похудения, для которого не понадобиться прибегать к физическим нагрузкам.

Исследователям удалось изобрести специальный пластырь с микроиглами, благодаря которому можно потерять до 30% веса. Его особенность заключается в том, что в иглах содержится специальный препарат, который превращает откладывающийся белый жир в энергосжигающий бурый.

В ходе исследования ученые проводили эксперимент на лабораторных мышах. Он показал, что уже на пятый день ношения пластыря, белый жир преобразуется в бурый. Благодаря этому мышам удалось не только сбросить лишний вес, но и снизить уровень холестерина в крови.

Пока неизвестно, когда новинка станет доступна в продаже, однако исследователи отметили, что планируют разработать незаметный и недорогой пластырь, который смогут использовать абсолютно все желающие.