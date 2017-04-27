Ученые рассказали о самом древнем розыгрыше в истории человечества

Британские ученые рассказали о самом первом розыгрыше в истории человечества. Им могла послужить чаша Тантала, обнаруженная в Хорватии в 2014 году.

Как оказалось, наши предки умели развлекаться даже в IV веке. Так как с развлечениями в Средние века было скудно, люди того времени все-таки изловчились, чтобы развеселить «сильных мира сего».

Таким образом, обнаруженная в Хорватии три года назад чаша Тантала имела достаточно примитивное применение. Она являла собой странную посудину с отверстием внизу. Именно через него протекала любая жидкость, которая наполняла чашу. Казалось бы, вино льется, однако чаша никак не заполнится доверху.

После долгих споров ученые из Великобритаии пришли к выводу, что чаша Тантала могла стать первым розыгрышем в истории человечества.

Напомним, Тантал – это персонаж древнегреческой мифологии, которого за прегрешения боги наказали, лишив того воды. Собственным телом Тантал прикрывал отверстие, через которое проливалась вода, достигшая определенного уровня.