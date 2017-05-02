Генномодифицированные клетки могут побороть ВИЧ

После многолетней борьбы с ВИЧ калифорнийские ученые все-таки приблизились к разгадке лечения.

Специалисты из Калифорнийского университета, после ряда проведенных экспериментов, еще ближе приблизились к способам лечения ВИЧ. Лечение вируса очень тяжелый процесс, как показала практика, многие лекарства не дают никаких положительных результатов, его развитие на время притупляется, но полного выздоровления не происходит. Для этого нужна мощная поддержка иммунной системы, чтобы она боролась с инфекцией. По мнению ученых, в борьбе с вирусом могут помочь генномодифицированные клетки.

Они пристально изучили молекулу CD-4, которая дает развитие ВИЧ и направили на нее модифицированные стволовые клетки, снабженные химерным рецептором антигена (CAR). Таким образом, стволовые клетки после отправления сигнала, начинают уничтожать зараженную клетку. Специалисты уже провели эксперименты над животными, где результаты дали положительную динамику.