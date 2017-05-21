Учёные: Люди чаще всего интересуются сексом по праздникам

Люди чаще всего заинтересованы в сексуальных контактах в период праздников. К такому выводу учёные пришли во время изучения статусов в социальных сетях.

Исследования показали, что чаще всего люди расположены к сексу во время Нового года и Рождества. По информации издания "ВладТайм", подобная тенденция характерна для других гражданских и религиозных знаменательных дат, однако в меньшей степени.

Некоторое время назад специалисты задавались вопросом, почему огромное количество людей рождаются в августе или сентябре. Обнаруженные данные позволяют предположить, что причиной стала сексуальная активность их родителей в Новый год или Рождество. Похожую картину они заметили в странах с мусульманским вероисповеданием. В исламе есть праздник под названием Ураз-байрам, который справляют после сурового поста Рамадан. Спустя девять месяцев после торжества также прослеживается большое число родов.

Исследователи подчёркивают, что празднования сформировали в создании землян определённый менталитет. Особая атмосфера и подарки способствуют возникновению сексуального желания.