В Великобритании названы опасные эффекты алкогольного опьянения. Чаще всего спиртное провоцирует агрессию в мозге.

Британские исследователи более подробно попытались понять, какие чаще всего негативные действия человек может причинить своему оппоненту или незнакомому лицу под влиянием алкогольного опьянения. Эксперименты проводились в трех городах Великобритании.

В них принимали участие более ста человек, обладающих разным цветом кожи, религиозной принадлежностью и иными отличительными признаками.

Выяснилось, что почти в 20 процентах случаев испытуемые сообщили, что они были атакованы пьяными людьми из-за мелких обстоятельств или по причине их распространенных предрассудков. В их число входили расовая дискриминация, религиозные, сексуальные претензии, а также конфликты из-за места жительства.

По словам исследователей, алкоголь является катализатором к агрессивному поведению на основе предрассудков, укоренившихся в обществе.