Ученые нашли доказательства бегство шведов из России в период Смуты

Ученые Института истории материальной культуры РАН провели раскопки и исследования на территории Старой Ладоги в Ленинградской области, где была древняя столица Северной Руси. При раскопках были найдены монеты и оружие шведов, что может означать поспешное бегство войск Швеции в период Смутного времени.

В ходе исследований ученые изучили Тайничную башню и юго-восточное прясло в крепости. Также на территории Старой Ладоги были найдены основания и начальные конструкции построек, которые возводились в 17 веке. Археологи отыскали множество монет и оружия.

Факт находки оружия и денег, считают ученые, может свидетельствовать о том, что в 17 веке, во времена Смуты, шведы поспешно бежали из России и оставили свои ценности. Согласно данным, в 1617 веке шведы покинули Россию после Столбовского договора о мире. До этого войска Швеции совершили вторжение, а когда они покинули земли – территория была разоренной и ее нужно было перезаселять.