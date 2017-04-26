Ученые сообщили о снижении среднего уровня IQ у скандинавов

Ученые из Новой Зеландии пришли к выводу, что средний уровень IQ у жителей скандинавских стран начинает снижаться. Как отметили исследователи, эта тенденция продолжается с середины 90-х годов прошлого века.

Как рассказал новозеландский ученый Джеймс Флинн, это может быть связано с опережением тренда и в скором времени данная тенденция может повториться и в других регионах планеты. Флинн в своей статье написал о том, что в течение последних 20 лет средний уровень IQ у норвежцев, датчан и финнов ежегодно снижался на 0,23 пункта.

Также ученый около 30 лет назад писал о том, что средний уровень интеллекта в целом мире неуклонно поднимался вверх с 30-х годов ХХ века. В настоящий момент рост в большинстве стран прекратился.

Флинн связывает это с тем, что в современном мире во многих странах нагрузка и требования к школьникам существенно снизились.