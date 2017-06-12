Теория " о плоской Земле" набирает популярность

Приверженцы гипотезы о плоской Земле с каждым днем набирает все больше популярности, а один из них намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Калифорния.

«Общество плоской Земли» исследователи выдвинули на смех, называя это древней глупостью, которая набрала распространённости в последние дни. Ведь еще ученые в античное время доказали, что наша планета имеет форму шара, а известный Эратосфен при помощи исследований выяснил диаметр земного шара с высокой точностью. Еще при жизни Галилея представители католической церкви внушали, что Земля имеет форму шара, правда они не были согласны с тем, что она вращается вокруг солнечного светила. И только спустя полвека полета первого человека в космос, теория «о плоской Земле» набрала последователей.

В середине этой осени один из сторонников, Майк Хьюз, самостоятельно построил летательный аппарат с целью отправиться в космос и сделать фотографии, доказав, что наша планета на самом деле плоская. Однако не получил разрешение на полет, но мужчина все равно не остался в проигрыше ведь полученная слава помогла ему баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.