Ученые: В 2019 году Луну будут изучать умные роботы

Авторитетные ученые со всего мира не прекращают изучать космическое пространство. Так, мексиканские исследователи совместно с коллегами из американской компании Astrobiotic Technology продемонстрировали общественности разумного робота, который в 2019 году построит космическую базу на Луне.

По словам экспертов, на спутник Земли уже в начале 2019 года будут отправлены восемь роботов, которых планируют высадить на разных частях Луны. Основной целью умных устройств станет создание уникальной в своем роде «солнечной панели».

Ученые уверены в успехе своего проекта, отмечая, что их изобретение станет настоящим прорыв в научном мире, предоставив возможность таким образом исследовать и изучать другие планеты Солнечной планеты.