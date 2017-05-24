Роботы заставляют людей быть изобретательными рассказчиками

По состоянию на сегодня, учёные готовы создать робота, который сможет всё, даже стать собеседником. Однако сможет ли он рассказывать истории, как человек?





Писатель Марк Магеллан отвечает «да». Развитие современного искусственного интеллекта (ИИ) позволяет создать машину, которая, основываясь на алгоритмах, расскажет «байку» или проведёт рекламную кампанию не хуже специалиста. Технология, используемая Influential, применяется для PR-кампаний. Аналитические алгоритмы просматривают страницы популярных блогеров на предмет соответствия контента и продукта заказчика, а также реакцию подписчиков. После, ИИ создаёт текст рекламы, который напишет не каждый человек.



Другая самообучаемая программа Somatic, просканировав фото, выдаст идеальный текст описания внешности. Однако есть кое-что, чему ИИ не научиться – чувства, хотя разработчики к этому стремятся. И именно это заставляет людей думать креативнее, расширять горизонты и постигать новые уровни изобретательности. Робот может попробовать изучить визуальное проявление эмоций и конвертировать в слова, но не на человеческом уровне. Но это пока, рассказывают журналисты «Версия Инфо». Теперь человеку, дабы не быть порабощённым машиной, нужно увлечься чтением и обращать внимание на эмоции.