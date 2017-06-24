Охотники за НЛО нашли на Луне внеземной корабль

В США любители «поохотиться» на НЛО сумели отыскать неопознанный объект на одном из многочисленных кратеров Луны. Полагаясь на их слова, снаружи он похож на всем известный космический корабль, имеющий название «Тысячелетний сокол», засветившийся в серии фильмов Star Wars.

Не будет лишним обратить внимание на то, что подобный неопознанный объект ранее находили на поверхности Красной планеты. Ученые, специализирующиеся на работе по внеземным цивилизациям, спустя время заявили, что летающий корабль, который вероятно потерпев крушение, упал на Марс остался на поверхности планеты, не дождавшись помощи своих.

«Найденный на спутнике Земли объект на вид представляется довольно старым, пробыв на Луне не одно тысячелетие. На нем видны признаки влияния окружающей среды в виде глубоких отметен. В плане внешнего вида звездолет очень напоминает летательный аппарат, владельцем которого был Хану Соло в картинах про Звездные Войны», - заявляет Скотт Уоринг, популярный уфолог.