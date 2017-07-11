Ученые рассказали о главных астрономических событиях 2018 года

Предстоящий год обещает быть плодотворным на астрономические явления, возможность наблюдать, которые можно будет с земли, информирует ТАСС, ссылаясь на одного из работников Новосибирского астрономического объединения Олега Кашина.

Первое из которых можно будет увидеть в первый день нового года. Перед восходом Солнца на небосводе при помощи невооруженного глаза представится возможность лицезреть Меркурий. Немного позже состоится одно из самых увлекательных «воссоединений планет» - на довольно малое расстояние один к одному подойдут Марс и Юпитер.

В последний день января люди, проживающие в Центральной и Восточной России могут видеть лунное затмение. Уже с середины февраля появится возможность увидеть Венеру, которая будет видна на протяжение 2-3 месяцев.

Довольно увлекательное явление случится в ночь на 28 июля - Марс сможет быть на самом коротком расстоянии от нашей планеты за последние десятки лет. Назвали данное явление «великим противостоянием». В этот же день произойдет самое длинное лунное затмение. Луна скроется в тени земного шара до полутора часов