Ученые заметили в Тасмановом море противонаправленные двойные вихри

Ученые впервые стали свидетелями уникального явления. Так, в Тасмановом море были замечены противонаправленные двойные вихри.

Как рассказали исследование, данные структуры способны транспортировать жидкость на расстояние до одной тысячи километров, при том, что она в 10 раз превышает все известные ранее показатели. Данные вихри получили название модонамы. Они представляют из себя два противонаправленных вихря-течения, которые достигают больших скоростей и превышают размер отдельных волн.

Специалисты давно подозревали о том, что подобные явления существуют, однако никогда не могли стать свидетелями происходящего. Теперь же ученым удалось заметить данное явление воочию в Тасмановом море. Так, их путь пролегал от южного побережья Австралии в сторону Новой Зеландии. Размер вихря внутри модонама достигал до 100 километров.

Как сообщили исследователи, противонаправленные двойные вихри могут существовать на протяжении 6 месяцев, перенося воду на тысячи километров со скоростью в 10-20 метров в секунду.