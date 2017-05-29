Учёные: Потоки подземных вод предсказывают будущее человечества

Учёные из Мичиганского государственного университета провели ряд исследований и выяснили, что пробы потоков подземных вод являются отличными индикаторами настоящего и будущего состояния экосистемы. Однако только благодаря уникальной методике.





Учёные заявляют, что предыдущие трудоёмкие процессы забора воды на водоразделах не давали чёткой и объёмной картины состояния природы. Метод, разработанный специалистам, подразумевает взятие проб для анализов из разных частей потоков в разное время года и при разных погодных условиях. Этот способ полезен потому, что территория водоразделов очень большая. И там, где ситуация с питательными условиями стабильна, в другом месте может быть критической.



Как стало известно журналистам «Версия Инфо», этот метод внесёт существенный вклад в будущее планеты и человечества. Сегодня специалисты в сфере сельского хозяйства используют удобрения, содержащие азот или фосфор. Эти вещества откладываются в подземных водах и делают её опасной для употребления. Именно поэтому контроль состава веществ и состояния бактерий в потоках благодаря использованию нового метода повлияет на жизнь человека уже в скором будущем.