Учёные рассказали о вреде смешивания алкоголя

Эксперты заявили, что здоровью вредит отсутствие контроля при смешивании алкоголя, а не сам факт такового, поскольку чаще люди пьют более крепкие напитки после слабых, а не наоборот.

Алкоголь влияет на нарушение процесса принятия решений, как сообщает «Версия Инфо». Из-за этого после нескольких бокалов людям часто хочется смешивать напитки и пить быстрее. Однако если человек переходит на более слабый алкоголь, то ему это вредит меньше. В связи с этим, как отмечают эксперты, само смешивание не является вредным. Здоровье нарушается из-за того, что человеку сложно взять бутылку именно со слабоалкогольным напитком, хотя скорость «принятия на грудь» всё равно повышается.

Также не рекомендуется смешивать спиртное с энергетиками, поскольку это будет «маскирующий эффект». Как отмечают эксперты, в таком случае человек может стать агрессивным и ввязаться в драку.