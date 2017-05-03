В Израиле в кухонном горшке нашли прах древнеримского легионера

В Израиле во время раскопок в военном лагере археологи обнаружили прах древнеримского легионера в старинном кухонном горшке. Помимо этого исследователи также обнаружили и другие артефакты.

В ходе раскопок в одном из военных лагерей в Израиле специалисты нашли прах древнеримского легионера в старинном кухонном горшке. Он был спрятан в рукотворной пещере, а останки были кремированы. По версии исследователей, возможно, в этом сосуде похоронили солдата. Помимо этого, исследователи обнаружили останки животных, фрагменты стеклянных изделий и сотни римских монет.

Также, помимо кремированных останков древнеримского легионера, был обнаружен прах и других солдат. Исследователи пришли к выводу,что погибших солдат сначала кремировали, а затем их прах помещали в кухонные горшки.