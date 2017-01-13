Ученые нашли схожесть в физическом и биологическом старении

Ученые из японского университета в Токио выяснили, в чем состоит схожесть биологического и физического старения. Согласно их данным, клетки, которые подлежат регенерации, в будущем не могут восстанавливаться также быстро и напротив, делают это медленнее.

Группа японских ученых провела параллель между процессами, которые происходят в организме человека, когда он стареет физически и биологически. Физическое старение связано с возрастом, отличие же биологического старения в том, что оно происходит быстрее и вызывается определенными гормонами.

Специалисты выяснили, какие процессы происходят в кристаллических и аморфных веществах и благодаря этому пояснили, какие функции во время старения выполняют живые ткани. Таким образом эксперты установили, что каждый из этих процессов имеет большое количество сходств, что также соответствует процессам релаксации в стеклообразных материалах.