Ученые, сказали что скорость вращения планеты зависит от ее обитаемости

Американские ученые выступили с заявлением о том, что планеты, на которых обитают живые организмы обязаны вращаться с более высокой скоростью по сравнению с их необитаемыми соседями. Написано на портале Space.

Исследователи заявляют, что наша родная планета и ее «соседи» когда-то давно вращались намного быстрее чем на сегодняшний день. Причиной замедления планет является, гравитационные процессы.

По мнению исследователей весомой причиной, повлиявшей на скорость вращения планет напрямую зависит от еще одного фактора- от того насколько сильно прогревается в дневное время суток атмосфера.

По итогам проделанной работы, было сделано заявление, что жизнь на нашей планеты напрямую усиливает скорость ветров в атмосфере и вынуждает земной шар замедляться с меньшей скоростью по сравнению с необитаемыми соседями.