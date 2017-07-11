Самое долгое за 100 лет лунное затмение пройдет в 2018 году

В 2018 году земляне смогут увидеть самое красивое и длинное лунное затмение, которое наблюдалось в последние 100 лет. Отмечается, что затмение ожидается 27 июля и будет продолжаться 1 час и 43 минуты. Об этом сообщили в ИПА РАН.

Ученые рассказали, что 2018 год будет полон различных космических явлений, которые смогут увидеть жители России и стран СНГ. За последние 100 лет самым удивительным станет лунное затмение, которое будет длиться около 1 часа 43 минут. Наблюдать за самым длинным затмением столетия смогут жители всех стран СНГ и России, кроме Дальнего Востока.

Ученые также отметили, что в наступающем году ожидаются также и другие космические явления. Так, около Земли пролетят три яркие кометы, также произойдет еще около четырех затмений, однако они будут более слабые.