Ученые из Швеции обнаружили «регистратор лишнего веса» в организме

Ученые из Швеции совершили новое открытие в сфере того, как в организме происходит регулирование лишнего веса. По их словам, тело само способно его «регистрировать». Исследованиями занимались представители Гётеборгского университета.

Ученые при университете пытались выяснить, может ли организм сам регулировать свой вес. Как оказалось, это действительно возможно. Специалисты объясняют, что организм следит за тем, какими темпами в нем накапливается лишний вес. В зависимости от ситуации он передает сигналы в мозг, который тоже ее анализирует и настраивается на сокращение потребления пищи.

Пока что ученые до конца не поняли, как работает этот механизм, поэтому в будущем они постараются понять все его этапы. Сейчас им известно, что, в целом, «регистратором» веса служат человеческие кости. Они чувствуют, насколько им тяжело справляться и передают сигналы мозгу.