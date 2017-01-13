Японские ученые нашли революционный способ борьбы с раком

Ученые японского университета предприняли попытку выяснить, какое общее сходство присутствует между физическим и биологическим старением клеток. По итогам опыта стало возможным сделать некоторые выводы. Выяснилось, что принцип старения злокачественных клеток, вполне имеет сходства с физическим принципом старения.

Японские исследователи высказали точку зрения, что процесс преобразования злокачественных тел со временем допустимо представить как модель физического старения. В конечном итоге, в руках специалистов оказалась биологическая модель старения раковых тел. На нее возлагают надежду, которая должна в существенном образе помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями. Основываясь на конечных результатах, процессы, происходящие во время заживления разрезов в живых организмах в полной мере совпадают с процессами в стеклообразных материалах