Ученые выяснили, чем вызвана грубость мужчин

Ученые из Швейцарии в ходе очередного исследования смогли выяснить, в чем заключаются причины черствости и бесчувственности мальчиков. По версии специалистов, это связано с характерной структурой мозга.

Во время своего исследования ученые задействовали 189 психически здоровых детей, изучив степень их эмоциональности. Так, специалистам удалось выяснить, что мальчики, у которых увеличен объем передней островковой доли мозга, отвечающей за эмоции и эмпатию, характерна черствость. Ученые также рассказали, что среди девочек с такими особенностями обнаружить не удалось.

Специалисты в ходе дальнейших исследований планируют изучить, что приводит к появлению проблем с психическим здоровьем у некоторых детей.