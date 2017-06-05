Ученые: Пришельцы просто не пытаются установить контакт с человечеством

Президент организации METI Дуглас Вакоч сегодня, 28 декабря, сделал важное заявление. Он отметил, что внеземные цивилизации самостоятельно не пытаются установить контакт с человечеством.

Об этом Вакоч рассказал в эфире передачи SophieCo. Его организация уже в течение нескольких лет занимается тем, что посылает сигналы в космос, в надежде на то, что получит ответ от его обитателей. Получить ответный сигнал от пришельцев так и не удалось, в результате чего Вакоч пришел к выводу, что различные внеземные цивилизации просто не пытаются установить контакт с жителями Земли. По его словам, они ожидают, что вместо них это сделает кто-то другой.

Президент METI изъявил желание, чтобы инопланетяне могли свободно разговаривать на английском, русском, испанском или арабском языках, однако это маловероятно. Ученый отметил, что человечество сможет понять, что у него общего с пришельцами только после того, как получит ответный сигнал и выйдет на контакт с внеземной цивилизацией.