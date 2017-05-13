Ученые: Первый император Китая был одержим поисками эликсира бессмертия

Ученым удалось обнаружить документы возрастом в 2 тысячи лет, которые говорят о том, что первый китайский император Цинь Шихуанди был одержим поисками эликсира бессмертия. Найти эликсир так и не удалось, император скончался в возрасте 49 лет в 201 году до нашей эры.

Исследователи пришли к выводу, что первый император Китая Цинь Шихуанди был одержим идеей поиска эликсира, который способен обеспечить ему вечную молодость и вечную жизнь. Данное снадобье он разыскивал по всей стране. Так, император неоднократно отправлял экспедиции на острова Восточного моря, а также трижды посещал остров Чжифу, на котором разыскивал гору бессмертия.

Последние 10 лет перед смертью Шихуанди разъезжал по стране в поисках различных лекарей и магов, способных продлить его жизнь. По неподтвержденным данным, скончался император от отравления ртутью, которая входила в состав такого "эликсира вечной жизни", приготовленным одним из лекарей.

В 2002 году исследователям удалось обнаружить на дне заброшенного колодца в провинции Хунань 36 тысяч деревянных табличек, содержащие в себе документы на политические, экономические и культурные темы. После того, как исследователи изучили около 48 табличек на медицинские темы, они смогли убедиться в своей правоте. Записи на этих табличках содержали в себе указ китайского императора, а также своеобразные отчеты, которые говорили о том, что пока поиски эликсира бессмертия так и не увенчались успехом.