26 декабря был замечен НЛО, наблюдавший за работой астронавтов на МКС

НЛО был замечен возле МКС во время замены фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) в солнечных панелях, оборудованных на станции. Объект представлял собой громадную светящуюся сферу и скрылся спустя 20 минут.

Неопознанный объект был заснят на фото с борта МКС (Международная космическая станция), на которой проводился ремонт неисправных ФЭП, расположенных в солнечных панелях, с помощью которых станция получает энергию. Он выглядел как огромная светящаяся сфера.

Поскольку через 20 минут гигантский шар исчез, уфологи и охотники за пришельцами сочли, что это был разведчик или даже шпион, наблюдавший за работой землян и собиравший данные о работе земных технологий.

Ученые заявляют, что причиной появления гигантского шара мог стать так называемый «солнечный мираж», появившийся в следствии отражения света от панелей МКС.