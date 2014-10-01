Ученые из Ногойского института в Японии научились диагностировать рак по анализу мочи. Специалистами был создан медицинский прибор, с помощью которого можноэффективно улавливать внеклеточные везикулы.

Как утверждают японские ученые, в будущем подобное изобретение можно будет эффективно использовать для экспресс-диагностики рака в анализе мочи. Стоит отметить, что внеклеточная везикула - это пузырек с белками и фрагментами ДНК и РНК, которые выполняют в организме человека транспортную функцию.

Объединение исследователей с распоряжения Такао Ясуи разработали устройство для выявления рака мочевого пузыря по составу маркера в экзосомах в моче.

Таким образом, для того, чтобы обнаружить в моче человека экзосомные инкомаркеты, для начала необходимо уметь выделять именно эти экзосомы. Ученые использовали для фильтрации экзосом проволочку из оксида цинка с сечением в несколько нанометров, организованную в сетку.

Для анализа с помощью данного устройства нужен всего один миллилитр мочи.