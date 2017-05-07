В новогднюю ночь Землю накроет метеоритный дождь

Метеорологи из США, которые состоят в метеорном, заявили о том что в предстоящую новогоднею ночь и первые дни января, стоит ожидать поток из метеоров под названием «Квадратид». Это по-настоящему стоящее зрелище с довольно яркими вспышками на фоне ночного неба, останется практически невидимой из-за полнолуния.

Впрочем, ученые не остались безразличными и рассказали о способе как «обмануть» матушку-природу и все-таки увидеть предстоящее чудо. Это не столь сложно, ведь для достижения желаемого нужно воспользоваться довольно мощным телескопом, незадолго до восхода солнца, где-нибудь в глуши. Возможность увидеть метеорный поток будет доступна вплоть до 17 января 2018 года.