Ученые нашли сходства между внешностью людей и пришельцев

Группа исследователей из США сделали громкое заявление на предмет того, что люди и пришельцы имеют много общего. Интеллект и внешний вид жителей других планет, это еще далеко не все сходства.

Ученый-биолог Ричард Докинз заявил, что у пришельцев и людей имеется общий строительный белок, который доказывает то, что эволюция коснулась не только людей, но и пришельцев. Следовательно, представители иного мира могут развиваться, как и люди. По словам ученого, у инопланетян есть щупальца на каждом из которых по три пальца, а также большое глаза на голове.

Утверждения Докинз поддержал и ученый Нил де Грасс Тайсон, который утверждает, что инопланетяне, также как и люди, состоят из трех компонентов, а именно из гелия, углерода и кислорода.