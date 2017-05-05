Ученые создали избавляющий от инъекций инсулина пластырь из водорослей

Авторитетные ученые из США представили более щадящий вид лечения сахарного диабета. Эксперты разработали пластырь из водорослей для кожи, который помогает организму самостоятельно вырабатывать инсулин.

По словам исследователей, метод введения инъекций инсулина является малоэффективным, поэтому был создан альтернативный способ лечения, который не заставит людей испытывать дискомфорт. Пластырь для кожи рекомендуют использовать вместо уколов. В скором времени ученые проверят действие новинки на людях.

Согласно статистике, на сегодняшний день сахарным диабетом страдают 371 млн человек. Эта болезнь провоцирует возникновение иных заболеваний, напрямую связанных с нарушением работы почек, сердца и сосудов.