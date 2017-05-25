Диетологи: Чеснок и мясо улучшат сексуальную жизнь

Диетологи назвали продукты, при помощи которых можно повысить либидо, которое утрачено после болезни или депрессии. Отмечается, что вернуть краски в сексуальную жизнь помогут чеснок и мясо.

Как рассказала диетолог Сара Флор, в зимний период люди часто болеют или подвержены депрессии, из-за чего страдает их сексуальная жизнь. Так, по словам диетолога, вернуть либидо помогут продукты. В числе тех продуктов, которые оказывают влияние на сексуальную жизнь, попали жирная рыба, орехи и яйца. Это поможет поддержать нервную систему в период депрессии и не даст партнерам охладеть друг к другу.

В то же время на настроение может повлиять мясо птицы и чеснок, последний рекомендуется употреблять в пищу на протяжении месяца для пущего эффекта. Диетолог посоветовала ограничить количество сахара и мучного, так как сладости могут привести к ожирению, что лишь усугубит ситуацию.

Флор также рассказала о том, что активной половой жизни способствует употребление в пищу авокадо, устрицы, темный шоколад, арбуз и острый перец.