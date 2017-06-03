Жизнь на Марсе может скрываться совсем в другом месте

Ученые, чья работа заключается в исследовании космоса, пришли к выводу, что их методы поиска признаков жизни на Марсе не приносили ожидаемого результата. Принято решение кардинально изменить подход к данному вопросу, итогом чего стала теория, что живые организмы на Красной планете могут находится на месте бывших гидротермальных источников.

На Земле останки окаменелых представителей флоры вероятнее всего найти на месте давно высохших озер, причиной тому является тот факт, что последние 2,5 миллиона лет на земной поверхности зарождалась фотосинтетическая биомасса. На соседней планете дела обстояли иным образом, в момент расцвета Земли и превращения ее в обитаемую планету, он к тому времени был уже давно замерзшей пустыней.

В результате проведенных анализов астрофизики пришли к выводу, что необходимо прийти к новому методу поиска. Несмотря на то, что жизнь и имела возможность зародиться без фотосинтеза, искать признаки следов микроорганизмов следует вблизи высохших водоемов. Для осуществления этих целей ученым на помощь придёт модуль ExoMars.