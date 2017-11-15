В руки Пентагона попали внеземные образцы сплавов металла

Иностранные СМИ на просторах сети сообщили о том, что Пентагон заготавливает в Неваде сплавы и иные материалы внеземного происшествия. Как сообщает The New York Times, речь идет о зданиях, подконтрольных Минобороны в Лас-Вегасе.

Со слова автора материала, в руках ученых находятся материалы, свойства которых не поддаются какому-либо объяснению. Также осуществляются попытки по рассекречиванию метода производства сплавов. В то же время специалисты не в курсе того, каково истинное происхождение исследуемых образцов. Нашлись и те кто, категорически не верит появившимся в СМИ материалам.

Часть экспертов открыто заявляют о том, что в природе просто на всего не существует таких материалов оценку, которым не смогли б дать в Минобороны США, ведь на сегодняшний день у военных накопился огромный опыт, в определении истории происхождении каких-либо металлов.

Но в одном аналитики все же сходятся, что возможно и внеземное происхождение некоторых образцов, но это отнюдь не подтверждает, что это часть кораблей пришельцев.