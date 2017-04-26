Ученые рассказали, как "познать" счастье богатым и бедным

Наличие большого количества финансовых средств - еще не признак того, что человек на самом деле обрел счастье. «Что такое счастье?» для состоятельных граждан и не очень выяснили ученые из США.

Если верить результатам исследований Американской психологической ассоциации, богатые граждане получают вдвое больше положительных эмоций, чем люди из менее защищенных слоев общества.

Как сообщается, число человек, принявших участие в эксперименте, достигает полутора тысяч. Исследователи сравнили доходы всех участников, уточнив при этом, насколько часто они сталкиваются с такими эмоциями как любовь, радость, удовлетворение.

Основываясь на конечных результатах опыта, можно с уверенностью сказать, что чем выше ваш достаток, тем чаще получаете удовольствие от жизни. В то время как обычные люди, с уверенностью утверждают, что счастье для них заключается отнюдь не в их доходе.