Учёные: Разработан ИИ, способный заучивать новый текст в ходе диалога

Специалисты из Университета Осаки разработали алгоритм, позволяющий искусственному интеллекту заучивать новый текст в ходе диалога, как сообщает VistaNews.

Это особое машинное самообучение, при котором машина, слыша какое-то незнакомое ему слово, может подбирать ему примерное значение, а потом, при дальнейшем разговоре, понимать, правильно это или нет. Так ИИ сам учит определённый текст, благодаря чему техника становится более гибкой, когда нужно общаться с человеком в голосовой форме.

Это должно позволить лучше подстроить беседу под определённую личность, избегая стандарта, при котором компьютеры отвечают только на то, что заранее в них вложено. Некоторые идут дальше, но технология ещё не достаточно развита, и пользователей такое раздражает. Новый алгоритм для искусственного интеллекта должен решить все проблемы.