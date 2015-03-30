Ученые обнаружили новый вид гигантских осьминогов

Раскрыта еще одна тайна глубин океана. На севере Тихого океана в районе Аляски и Берингового моря обитают гигантские осьминоги.

Эти осьминоги любят более холодную среду обитания, скорее, поэтому они мало попадаются на глаза дайверам. Ученые из Тихоокеанского университета Аляски Натан Холленбек и Дэвид Щил, разделили находку на две группы по внешнему виду и по генетическим особенностям.

В American Malacological Bulletin описываются существа, как абсолютно новый подвид. Вес доходит до отметки в 70 кг, щупальцами они исследуют территорию в районе трех метров. В отличии от обычных осьминогов на их мантии отсутствуют кожные складки и узоры из пятен и бороздок. По бокам есть кожная перегородка. Рацион гигантских осьминогов насыщен другими морскими жителями. Они поглощают креветки, моллюски, рыбу, ракообразных.

Еще осенью 2012 весной 2013 в проливе принца Вильгельма, вылавливали гигантских осьминогов. Так биологи изучали два таксона, которые образуют осьминоги, хотя свое внимание сосредоточили на изучении популяции в целом. Но узнать их досконально смогли только сейчас. Всю собранную информацию Холленбек и Щил планируют разместить в специальном научном журнале.