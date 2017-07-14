Ученые: в результате глобального потепления вымрут даже тихоходки

Несмотря на то, что родственники членистоногих, тихоходки, отличаются своей завистной способностью выносить самые неблагоприятные условия, ученые предрекают им вымирание. Возможной причиной может стать глобальное потепление.

Ученые из Университета Модены и Реджо-нель-Эмилии, Италия, провели исследование, в результате которого удалось выяснить, что одни из самых выносливых существ на планете, тихоходки, могут вымереть из-за глобального потепления. Вся причина опасности для тихоходок заключается в сочетании непривычно высокой для них температуры и ультрафиолетовым излучением.

Притом, ученые утверждают, что именно сочетание подобных неблагоприятных факторов может оказать крайне негативное влияние на выживаемость тихоходок в дикой природе.

В то же время, специалисты спешат успокоить: на данный момент не зафиксирован факт начала этого самого глобального потепления, однако им все равно предстоит держать руку на пульсе.