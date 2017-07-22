Учёные определили молекулярный механизм бокового амиотрофического склероза

Учёные из Университета Хоккайдо в Саппоро, Япония, могли определить молекулярный механизм смерти нейронов при амиотрофическом боковом склерозе, что в будущем даст возможность не допустить прогрессирование заболевания.

Ранее было выяснено, что гибель двигательных нейронов, при которых и появляется такая форма склероза, происходит при истощении белка TDP-43, связанного как с ДНК, так и с РНК. Однако какая точно его роль, не определили. Этим и занялись Масао Яхара, Акира Китамура и Масатака Кинджо из Университета Хоккайдо. Для этого команда специалистов сбила ген, кодирующий в нейробластоме, что должно было индуцировать гибель клеток при уменьшении количества белка, как сообщает «Версия Инфо».

Однако эффект был не немедленным, из-за чего учёные сделали выводы, что TDP-43 может влиять на двигательные нейроны, но не сам по себе. В дальнейшем оказалось, что важную роль играет ген U6-РНК. Именно его становится меньше при уменьшении количества белка. Когда ген добавили в истощённые клетки, они выжили. Однако каким образом происходит спасение при помощи U6-РНК, пока не определено. По словам Масатака Кинджо, исследования продолжатся, чтобы проследить полный путь воздействия.