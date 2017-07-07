Геологи из Нидерландов обнаружили метан в образцах воды

Местные геологи в Нидерландах выяснили, что в подземных водах, расположенных неподалеку от места аварии газовой скважины в 1965 году, содержится опасная концентрация метана, который очень опасен для человеческого организма.

При подробном анализе взятых образцов воды выяснилось, что в зависимости от расстояния до кратера и его глубины в районе скважины, содержание метана может меняться от 0,1 до 43 миллиграмм на литр.

Изотопный анализ дал подтверждение, что причина в загрязнении грунтовых вод все та же авария. Также ученые уверены в том, что в земной поверхности регулярно происходят взрывы метана. Загрязнение водных источников может быть по вине и других антропогенных факторов. Примером тому может быть недавнее обнаружение в образцах водопроводной воды частицы пластика.