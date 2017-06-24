Астрофизики обнаружили 20 мест, где живут пришельцы

Исследователи из американского космического агентства NASA рассказали о загадочных местах, на которых теоретически моет обитать жизнь. Таких мест было зафиксировано спутниками около 20.

Ученые не перестают исследовать солнечную систему в поисках живых организмов или существ, которые также как люди обитают на своих планетах. На данный момент науке известно около 850 различных экзопланет, на которых в теории могут быть свои жители. Исследователи NASA готовы потратить на поиски инопланетян около миллиона долларов США, чтобы доказать, что человечество не одно во всей Вселенной.

Также ученые предполагают, что к 2045 году науке откроются новые экзопланеты и их число составит не менее миллиона. Стоит отметить, что в жители США верят в пришельцев больше других жителей мира.