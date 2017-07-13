В Петербурге археологи нашли игрушку возрастом 4,5 тысяч лет

В Петербурге во время экспедиции археологи обнаружили необыкновенную находку в могильнике в Ширинском районе в виде детской игрушки, возраст которой составляет более 4,5 тысяч лет. Об этом сообщается на сайте ИИМК РАН.

Согласно имеющейся информации, ученые нашли древние игрушки, которые представляют собой женскую голову из специального «мыльного» камня и голову животного, вырезанную из рога. По оценкам экспертов, уникальную находку можно отнести к XXV-XVIII веку до нашей эры.

Исследователи предполагают, что игрушки изготовлены из органических материалов вроде ткани, кожи и камня. Найденная часть куклы, вероятно, принадлежала обычному ребенку. Обнаруженные артефакты свидетельствуют о великой Окуневской культуре, первое захоронение которой было раскопано в 1928 году.