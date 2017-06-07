Ученые: Иммунная система матери влияет на секс-ориентацию сыновей

Иммунная система матери влияет на секс-ориентацию сыновей. Подобное научное обоснование предложили некоторые ученые.

Ряд исследователей пытаются найти взаимосвязь появления на свет мужчин с нетрадиционными наклонностями в сексе. Такая зависимость была найдена в ходе некоторых исследований, проведенных в разные годы.

Причиной гомосексуальных наклонностей может стать иммунная система матери. В ДНК матери присутствуют такие белки, которые кодируют определенным образом Y-хромосомы.

В качестве примера ученые рассмотрели опыт канадского медика. Он установил, что шанс стать геем выше у тех мужчин, которые имеют наибольшее количество старших братьев.

Согласно представленным результатам, только около двух процентов мужчин, не имеющих старших братьев геи. Те, у кого братьев старшего возраста больше, то показатель повышается до шести процентов.

В экспериментах участвовали и матери гомосексуальных сыновей. Выяснилось, что чем выше уровень белка нейролигина, тем выше шанс влияния на секс-ориентацию мужчины.