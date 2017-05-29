Красноярские ученые приступили к «борьбе с бактериями»

Ученые из Красноярска с головой погрузились в работу по поиску защиты от космических бактерий. Об этом сообщает пресс-служба красноярского научного СО РАН.

Там поспешили заметить, что данные работы положительно отразятся не только на космической сфере. Станет полезно узнать принцип размножения микроорганизмов в замкнутых местах. Примером могут послужить воздушные суда, рестораны и т.д. У исследователей может появиться возможность рассчитать математическую модель поведения бактерий и тем самым более правильно контролировать систему проветривания жилых помещений.

Как прокомментировали ученые, результаты, полученные в ходе работ, дадут возможность понять, каким образом можно более эффективно бороться с вредоносными организмами.