Ученые удивились секрету выживания рыб, отказавшихся от секса‍

Издание Genome рассказало о выводах ученых после того, как те исследовали тропических рыбок-ривилусов. Эти существа отказались от секса и размножаются благодаря "непорочному зачатию", что могло бы привести к их вымиранию из-за болезней или паразитов, однако этого не случилось, что и удивило ученых.

Ученые из университета Пулмана (США) решили выяснить, почему тропические рыбки, которые по версии ученых существуют уже десятки миллионов лет, до сих пор не выродились. Такое, по их мнению, давно должно было уже произойти, ведь практически не осталось особей этих рыбок-ривиулосов, которые размножаются половым путем. Большая их масса способна к самооплодотворению, однако некоторые самцы все же не могут производить икру.

Суть в том, живые существа, которые не имеют возможности обмениваться генами с сородичами, имею большую подверженность заразиться некоторыми болезнями, а также приобрести паразитов в организме. Согласно предварительным знаниям ученых, так и должно было произойти с этими рыбками, однако этого не случилось. Теперь ученые могут объяснить это тем, что некоторые самцы все же изредка оплодотворяют икру.