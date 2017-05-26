Россия вывела на орбиту первый спутник связи Анголы

27 декабря в 06:54 спутник «Ангосат» успешно завершил отделение от разгонного блока «Фрегат» ракеты-носителя «Зенит ЗФ». В сотрудничестве с Россией, на орбиту вышел первый спутник связи Анголы.

Госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что вывод спутника и его отделение от РБ проходило в обычном режиме и завершилось успешным результатом. Полное выведение спутника на орбиту будет осуществляться за счет двигательной установки самого «Ангосата».

Ангольский спутник создали специалисты предприятия «Роскосмоса» РКК «Энергии». «Ангосат» предназначался и стал спутником, принадлежащим Анголе его работа обеспечит теле- и радиовещание в Анголе и по всей Африке.

Спутник связи был запущен 26 декабря, с космодрома Байконур. Его вывела на орбиту РН «Зенит». Сейчас «Ангосат» успешно отсоединился от РБ «Фрегата» и начинает свою работу.

Как сообщают в Роскосмосе, работы по созданию и запуску спутника провели специалисты России по госзаказу от правительства Анголы.