NASA назвало успешным сотрудничество с Россией на МКС. Однако американские специалисты намерены отказаться от оборудования «Роскосмоса».

Представители NASA объяснили, почему намерены отказаться от долгосрочного сотрудничества с российскими коллегами. Причиной стало то, что в Вашингтоне решили развивать свою космическую промышленность и не зависеть от поставок ракетоносителей из других стран. При этом в космическом агентстве США признали, что все годы, когда тесно работали с «Роскосмосом» на МКС, не прошли даром и признаны успешными.

В планах у американских исследователей космоса создать новые образцы ракет. Чтобы заместить российские аналоги им придется воспользоваться услугами иных западных разработчиков. Также для доставки грузов на МКС планируется использовать корабли частных компаний. В частности, речь идет о корпорации космоса под руководством Илона Маска.

NASA планирует полностью взять под контроль пуски с государственной программой развития космоса и запускать астронавтов на орбиту примерно через два-три года.