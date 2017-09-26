Уфологи: Пришельцы прилетали 17 раз за последние два месяца

Американские уфологи решили подсчитать, сколько раз пришельцы пересекали пространство и прилетали на территорию США. Результаты были шокирующими, так как только за два последних месяца пришельцы были замечены 17 раз.

Уфологи утверждают, что в США с января по октябрь НЛО в разных концах страны было зафиксировано 53 раза. Однако недавние исследования показали, что за октябрь и ноябрь, пришельцев видели ещё 17 раз. На данный момент специалисты обеспокоены такой активностью НЛО.

Американские ученые предполагают, что, возможно, пришельцы готовят атаку на землян и нападение произойдет именно в Штатах. Однако специалисты NASA такие подозрения уфологов не комментируют.