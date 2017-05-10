Ученые: Инопланетяне прислали на Землю диск с генетическим кодом

Ученые из Национального университета Колумбии исследовали диск с “генетическим кодом инопланетян”. Эксперты выяснили, что его возраст превышает отметку в шесть тысяч лет.

Ученые нашли загадочный диск несколько лет назад, но установить природу его возникновения удалось не сразу. Уфологи утверждают, что его на Землю прислали пришельцы. Такую теорию они выдвинули в связи с тем, что 27-сантиметровый диск изготовлен из металла лиддита, который даже в современном мире считается слишком хрупким для манипуляций, а находке, по последним оценкам, не менее шести тысяч лет. Археологи полагают, что рисунок на артефакте появился путем тиснения или штампования.

Некоторые специалисты считают, что на диске изображен генетический код человека, а другие уверены, что на рисунке показаны различные стадии развития человека в утробе матери.