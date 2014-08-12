Ученые признали бесполезность добавок с кальцием и витамином D для пожилых людей

Ученые из Китая выявили бесполезность добавок с кальцием и витамином D для пожилых людей. Употребление кальция и (или) витамина D не влияет на профилактику переломов костей у людей старше 50 лет.

Ученые выявили, что добавки с кальцием и витамином D никак не связаны с уменьшением рисков переломов. У людей в пожилом возрасте переломы костей случаются независимо от того, сколько в их организмах содержится кальция или витамина D.

В ходе исследований ученые провели изучение 33 научных работ, касающихся применения добавок и их влияния. В изученных данных рассматривалось влияние добавок с кальцием и витамином D на костную систему пожилых людей. В работах было задействовано изучение влияния на 51 145 людей старше 50 лет. Примечательно, что все люди жили дома со своими семьями, не в интернатах и домах престарелых.

Однако, витамин D занимает одну из основных ролей в процессе регулирования абсорбции кальция и в процессе увеличения роста костной ткани. Эффективность витамина D в предотвращении развития рака молочной железы, толстой кишки, в снижении риска появления ожирения и болезней сердца доказана.