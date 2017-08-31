Ученые нашли средство, способное побороть ВИЧ

Американские биологи в ходе эксперимента нашли средство, которое способно избавить человека от ВИЧ-инфекций. Был разработан препарат, подавляющий работу фермента, который помогает ВИЧ встраиваться в ДНК.

Ученые из Йельского университета в США в ходе проведенного эксперимента на лабораторных мышах смогли разработать препарат, способный побороть ВИЧ. Исследователи изучали лечебные препараты, которые блокировали фермент вируса ВИЧ, а также меняли его структуру и ключевые элементы. В итоге ученые выделили молекулу, которая получила название "Вещество-1", ее и вводили мышам. Данная молекула защищала Т-клетки от массовой гибели и удерживала концентрацию вирусных частиц на протяжении трех недель.

По результатам своего исследования специалисты сделали вывод, что люди, страдающие ВИЧ, могут прожить длительное время, если будут принимать специальные антивирусные препараты, подавляющие вирус в клетках организма. После перерыва приема таких препаратов, "Вещество-1" усиливает действие других лекарственных препаратов, а также хорошо подавляет распространение вируса.